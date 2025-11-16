Haberler

34 Yıldır Prematüre Bebeklere Şefkatle Destek Olan Hemşire: Sibel Gündoğar

34 Yıldır Prematüre Bebeklere Şefkatle Destek Olan Hemşire: Sibel Gündoğar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 34 yıldır prematüre ünitesinde çalışan hemşire Sibel Gündoğar, bebeklerin sağlıkları için özveriyle görev yapıyor. Düşük doğum ağırlığı ve erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin bakımını üstlenen Gündoğar, ekibiyle birlikte bu miniklerin yaşam mücadelesine destek oluyor.

Afyonkarahisar'da prematüre ünitesinde bebek bakım hemşiresi olarak 34 yıldır çalışan Sibel Gündoğar, tıbbi bilgisinin yanı sıra sevgi ve şefkatle de minik hastaların sağlığı için çabalıyor.

Mesleğe 1990'da Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde adım atan 55 yaşındaki Gündoğar, bir yıl sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni kurulan prematüre ünitesinde göreve başladı.

Gönülden bağlı olduğu ünitede 34 yıldır severek çalışan Gündoğar, düşük doğum ağırlığı ve erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yaşam mücadelesine destek oluyor.

"Bu süreçte hayata atılan ilk adımı biz öğretiyoruz"

Bugüne kadar yüzlerce bebeğin hayatına dokunan 3 çocuk annesi Sibel Gündoğar, AA muhabirine, prematüre ünitesinde çalışmanın ekip işi olduğunu söyledi.

Bebeklerin bakımlarının her gün düzenli şekilde yapıldığını anlatan Gündoğar, "Erken doğan bebeklerin anne karnında geçirmesi gereken süreyi burada tamamlıyoruz. Bu dönem çok kritik. Bu süreçte hayata atılan ilk adımı biz öğretiyoruz. O riskli dönemi biz birlikte atlatıyoruz. Bebeklerimiz sürekli hekim kontrolünde." diye konuştu.

Gündoğar, mesleğe gönül verdiğini vurgulayarak sevgi ve tecrübeyle prematüre bebeklerin en riskli dönemlerinde ellerinden tutmaya çalıştığını dile getirdi.

"Burası benim evim gibi"

Bebeklerin hayata tutunuşuna şahit olmanın benzersiz bir duygu olduğunu anlatan Gündoğar, şunları kaydetti:

"Burayı çok seviyorum. Bazen çocuklarım 'Anne yorulmadın mı?' diye soruyor. Ünitede hiçbir zaman kendimi geri plana çekmiyorum, hep çalışan ve koşan taraftayım. Burası benim evim gibi. Hatta evimden daha çok vakit geçiriyorum. Yapabildiğim kadar burada çalışmayı düşünüyorum. Hemşire arkadaşlarım da beni severler, saygı gösterirler. Hatta 'abla' diyerek benim işimi yapmak için koşarlar, 'Sen yorulma' derler. Biz burada bir ekip olarak işe başlar, ekip olarak bitiririz."

Tecrübesini meslektaşlarına aktarıyor

Hemşire Mediha Çakal, Gündoğar ile abla kardeş gibi çalıştıklarına değinerek, "O tecrübesiyle her zaman bize yardımcı olmaya çalışır. Onun bilgi birikimi benim meslek hayatıma çok şey kattı. Sibel hemşireyle çalışmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Hemşire Asuman Çiğiltepe de tecrübesinden faydalandığı Gündoğar ile birlikte görev yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.