Hakkında 7 yıl önceki cinayetten 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Antalya'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle aranan M.T.'nin Antalya'da yakalandığını duyurdu. Jandarma ekipleri, firari hükümlünün yakalanması için Diyarbakır ve Antalya'da yürütülen çalışmalar sonucunda zanlının sera bahçesinde çalıştığını belirledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün, jandarma ekiplerince Antalya'da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, firari hükümlünün yakalanmasına yönelik Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin çalışmaları sonucu M.T'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi. Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT'ımız tarafından yakalandı. JASAT'ımız, yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Bakan Yerlikaya, yılın 11 aylık döneminde hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakalayarak adalete teslim ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
