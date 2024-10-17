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34 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Artvin'de Yakalandı

34 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Artvin'de Yakalandı
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Artvin'de 34 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Ö.U, Kemalpaşa ilçesindeki Sarp köyünde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 13 suç kaydı bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Artvin'de 34 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ile Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" dahil çeşitli suçlardan hakkında 34 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ö.U'yu (32), Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyünde yakaladı.

13 suç kaydı bulunan M.Ö.U, işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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