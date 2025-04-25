34 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Ankara'da, 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri, 72 ayrı suçtan aranan ve hakkında 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün yerini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.Ö, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

A.Ö'nün, "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü, tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıldır arandığı ve yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı belirtildi.