34 Yıl 10 Ay Hapsi Bulunan Şüpheli İzmir'de Yakalandı

34 Yıl 10 Ay Hapsi Bulunan Şüpheli İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde 34 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası bulunan T.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde 34 yıl 10 ay 12 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (50), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 34 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan T.Ç.'nin yerini tespit etti. Dün operasyon düzenleyen ekipler, T.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan T.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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