Haberler

Ali Yerlikaya: 34 İlde Fetö'ye Düzenlenen Operasyonda 77 Şüpheli Yakalandı, 43'ü Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 ilde 77 kişinin yakalandığını, bunlardan 43'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, Jandarma'nın koordinasyonunda gerçekleşti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde FETÖ'ye yönelik iki haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma tarafından son iki haftadır 34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 77 kişinin yakalandığını, 43 kişinin tutuklandığını ve bir kişi hakkında adli kontrol uygulandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu