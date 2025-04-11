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34 Genç Tahliye Edildi, 8'inin Tutukluluğu Devam Edecek

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İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerine katılan 34 gencin tahliyesine karar verdi. Ancak 8 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutukluluğunu sürdürecek.

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 34 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tahliyesine karar verdi. Ancak, bu gençler arasında yer alan 8 kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutukluluğunun devamına hükmedildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alınmış, Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 278 kişi de tutuklanmıştı.

İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi dün 34'ü tutuklu, 15'i tutuksuz 49 sanık hakkında açılan iddianamenin kabulüne karar vermişti. Mahkeme, duruşmanın 21 Nisan'da görülmesini kararlaştırırken, 34 gencin tutukluluğunun devamına ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmetmişti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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