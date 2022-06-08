34 Calling, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda başlıyor - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, bu yaz uluslararası sanatçıları ağırlayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, global platformlarda ilgiyle takip edilen usta isimler, 34 Calling ile İstanbul'da dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Program kapsamında 11 Haziran'da Belçikalı grup Hooverphonic with Orchestra sahne alacak.

Eserlerinde Doğu ve Batı müziğini harmanlayan, eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştiren Mark Eliyahu da 13 Haziran'da konser verecek.

34 Calling kapsamında Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak olan gruplardan biri de Gipsy Kings by Andre Reyes olacak. Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde başarı elde ettikten sonra dünya çapında tanınmaya başlayan Gipsy Kings, 28 Haziran'da dinleyicileriyle buluşacak.

Kayıtlarını Constellation Records ile yayınlayan, post rock sahnesinin önemli gruplarından Godspeed You! Black Emperor ise 13 Temmuz'da sevilen parçalarını seslendirecek.