33 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Savaş Caner, polis ekiplerinin peşine düştüğü sırada yakalandı. Suçları arasında 'bir suçu gizlemek amacıyla öldürme' ve 'uyuşturucu ticareti' bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelevler Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında sokakta kendilerini görüp kaçan bir kişinin peşine düştü.

Ekiplerin kovalamaca sonucunda yakaladığı Savaş Caner'in (34) "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından 33 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
