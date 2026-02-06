Haberler

Kayseri'de hakkında 33 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de, hakkında 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli firari hükümlü, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
