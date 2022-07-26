33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 1 Ağustos'ta başlayacak

Şile Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali", 33. kez, 1-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şile'nin tarihi ve kültürel önemini taşıyan ve İstanbul'un ilk coğrafi işaretli değeri şile bezi adına düzenlenen festivalde, şile bezi yapımı uygulaması da gösterilecek.

Panel, söyleşi, atölye, sergi ve gösterilerin yanı sıra Mazhar Alanson, Bora Duran, Uğur Arslan, Haluk Levent, Simge, Cengiz Kurtoğlu ve Taksim Trio, festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

İpliğinin hazırlanışından, dokunduğu tezgahın hikayesine, üzerine işlenen motifleriyle anlam kazanan şile bezinin yeni tasarım ve motifleri, Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenecek yarışmayla belirlenecek.

Yarışmayla, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün sehpasına konulduktan sonra "Gazi Motifi" adını alan motifin yanına, yeni nesil tasarımlar eklenerek, gelenekle geleceği buluşturan motif yelpazesi oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Büyük heyecanları bir arada yaşadığımız Uluslararası Şile Bezi Festivali, taşıdığı kültürel değerin yanı sıra İstanbul'un en eski festivallerinden biri olarak da ayrı bir öneme sahip. Bu yıl 33. kez düzenleyeceğimiz festival programımızla, coğrafi işaretiyle gurur duyduğumuz şile bezimizi ve kültürel ve doğal güzelliklerimizi yeniden keşfetme imkanı sunacağız. Bir hafta boyunca ülkemizin önde gelen sanatçılarını ve İstanbulluları ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival programına "www.silebezifest.com" adresinden ulaşılabilecek.