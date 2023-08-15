Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 33 kişi yaralandı. Kazaya neden olan kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da dün akşam meydana gelen ve 33 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili

kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ karayolu Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ç. idaresindeki 03 HM 749 plakalı işçileri taşıyan midibüse, kavşaktan geçtiği sırada M.B. yönetimindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan iki araç da kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulanslar ile yaralılardan 22'sini Emirdağ Devlet Hastanesine, 7'sini Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, 4'ünü ise Eskişehir'deki hastanelere kaldırdı. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edilen kazada kamyonet sürücüsü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.