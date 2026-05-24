Haberler

33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin veteriner hekimin serbest bırakılmasına itiraz

33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin veteriner hekimin serbest bırakılmasına itiraz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Buca'da çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan E. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Hakan E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Hakan E, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin kararına itiraz edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel yönetimi yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu bayram sonuna kadar kurultay kararı almazsa imza toplanacak

Özel yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse...
Adana'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana'da sağanak yağış! Yollar göle döndü, araçlar zorlukla ilerledi
Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar çevik kuvvet ekiplerince kapatıldı

Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar kapatıldı! Polis kuş uçurtmuyor
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi