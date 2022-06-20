33 İlin Başsavcısı Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini yayınladı. Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti.

HSK, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini internet sayfasında bugün yayınladı. Kararnameyle Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Türkiye'nin ilk başörtülü kadın başsavcısı olarak bilinen Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz ise Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Böylece iki ilin başsavcısı kadın oldu.

Kararnameyle 33 ilin başsavcısı değişti. Başsavcıları değişen iller şöyle:

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Tekne'nin yerine Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy getirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanırken yerine Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan getirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanırken yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı ise Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilirken yerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Karataş atandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken yerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban getirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz geldi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu. Yerine Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş geldi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Keleş atandı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Yerine Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı geldi. Her iki başsavcı, görev yerlerini birbiriyle değiştirmiş oldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Zile Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez atandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak getirildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'na Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver atanırken Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan getirildi. Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili getirildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş atandı.

Kastamonu Başsavcılığı'na Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan atanırken Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun getirildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy atandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca getirildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik getirildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz ise Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren getirildi.

Kararnamenin tam haline şu linklerden ulaşılabilir:

https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/190620222124idari-yargi-listesipdf.pdf

https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/190620222124adli-yargi-listesipdf.pdf

ANKA / Güncel