33 HIRSIZLIK, 2 BİN 600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENEREK ÇÖZÜLDÜ - Haberler

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33 HIRSIZLIK, 2 BİN 600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENEREK ÇÖZÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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33 HIRSIZLIK, 2 BİN 600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENEREK ÇÖZÜLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 33 hırsızlık olayı, polisin 2 bin 600 saat güvenlik kamerası görüntüleri incelemesiyle çözüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 33 hırsızlık olayı, polisin 2 bin 600 saat güvenlik kamerası görüntüleri incelemesiyle çözüldü. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Çorlu'da son bir ay içinde ilçede iş yerleri, evlerden hırsızlık ile 1 minibüsün çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Polis, toplam 33 ayrı hırsızlık olayını çözmek için 260 güvenlik kamerasındaki 2 bin 600 saatlik görüntü kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüpheliler tek tek tespit edilerek, adreslerine düzenlenen operasyonla 33 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 18 tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 17 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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