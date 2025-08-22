33. Ayçiçeği Festivali'nde Havalı Tüfekle Yaralanma Olayı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rap şarkıcısı Emirhan Çakal, havalı tüfekle yaralandı. Olayın faili gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'ndeki konserin ardından rap şarkıcısı Emirhan Çakal'ın havalı tüfekle yaralanmasına yol açan zanlı gözaltına alındı.

Çakal, 33. Ayçiçeği Festivali'nin ilk gününde sahne aldı.

Şarkıcı, vinç vasıtasıyla platformdan ineceği sırada havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağına isabet eden saçmayla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Çakal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şarkıcının yaralandığı olayın faili F.D, Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

F.D'nin ifadesinde kasıt olmadan ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının evinde bir havalı tüfek ile 67 saçma ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
