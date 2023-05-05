324 YOLCU KAPASİTELİ İLK MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN MARMARAY BAKIRKÖY İSTASYONU'NDA

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 27 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim ettiği Milli Elektrikli Tren Seti, vatandaşların ziyaretine açıldı. Saat 11.00'dan itibaren Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda bulunan Milli Elektrikli Tren bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı "Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti", 160 kilometre işletme hızında. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç (vagon) üretilebiliyor; 5'li araç konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesine sahip. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretilirken, trende Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölüm, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası yer alıyor.

"324 KİŞİ KAPASİTELİ MİLLİ TRENİMİZİ RAYLARA İNDİRDİK"

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.'de (TÜRASAŞ) Elektrik Elektronik AR-GE mühendisi olarak çalışan Burak Gün, "4 senedir bu fabrikanın bir mühendisiyim. 324 kişi kapasiteli milli trenimizi raylara indirdik. Bu sene 3 tane setimiz devreye alındı. Gelecek sene 4 tane ve 2026'ya kadar 19 setimiz inşallah devreye alınacak. Araçta bir tane bistromuz var, engelli rampamız vardır engelli yolcularımız için, çay kahve ikramları var, bebek bakım bölümü var. Bu hafta sonu burada ziyaretçilere açık." dedi.

"FEVKALADE, BEĞENİLMEYECEK GİBİ DEĞİL"

Treni inceleyen bir vatandaş, " Yapanlarla övünüyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. " dedi. Nihat Doğan ise, "Fevkalade. Beğenilmeyecek gibi değil. Herkesin emeğine yüreğine sağlık " diyekonuştu.