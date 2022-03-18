32 yıllık yaşantısı 32 defterde

KARABÜK'te, son 32 yıldır her gün düzenli yazarak, günlük tutan emekli Mukadder Karadana'nın (75), defter sayısı 32'ye ulaştı. Dünyadaki gelişmeleri, savaşları, felaketleri ve kendi günlük yaşantısını yazıya döken Karadana, "Yazamazsam huzur bulamam çünkü benim ruhuma işlemiş" dedi.

Mukadder Karadana, 1991 yılından itibaren dünya ile Türkiye'deki gelişmeleri, savaşları, felaketleri ve kendi günlük yaşantısına dair olayları günü gününe yazıp, 32 defterden günlükler oluşturdu. Her gün düzenli yazan ve boş vakti kayıp olarak tanımladığını belirten Karadana, "Doğru, dürüst ve sabırlı oldukça insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Boş vakit, insanın en büyük kaybıdır. Günün hiçbir saatini boş geçirmem" dedi.

İşlettiği bakkalda çalıştığı sırada boş durmamak için yazmaya başladığını belirten Karadana, "Defteri elime aldım. 'Bugün ne yaptım?' dedikçe yazmaya başladım, bırakamadım. Yalnız ev hayatı değil dünya haberlerinden, günlük olaylardan, kar yağışından, seçimlerden, bütün günlük olaylardan yazıyorum. İnsanlar, zamanlarını boşa harcamasın. Bir gayeleri olsun. Bu benim emelim; sırdaşlarım, bu defterler" dedi.