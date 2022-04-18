32 YILLIK SU DEPOSU 15 SANİYEDE YIKILDI - Haberler

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32 YILLIK SU DEPOSU 15 SANİYEDE YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 32 yıllık, riskli bulunarak yıkımına karar verilen su deposu, iş makinesine bağlanan halatla 15 saniyede yıkıldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 32 yıllık, riskli bulunarak yıkımına karar verilen su deposu, iş makinesine bağlanan halatla 15 saniyede yıkıldı.

Akçakale'ye bağlı Ohali Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan su deposunun tehlike oluşturması üzerine çevredekiler, yıkılması için Akçakale Belediyesi'ne dilekçeyle başvurdu. Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası deponun yıkımına karar verildi. Ekiplerin taşıyıcı ayaklara halat bağlanmasının ardından iş makinesi ile çekilerek depo yıkıldı. Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı.

32 YILLIK SU DEPOSU 15 SANİYEDE YIKILDI

32 YILLIK SU DEPOSU 15 SANİYEDE YIKILDI

32 YILLIK SU DEPOSU 15 SANİYEDE YIKILDI

32 YILLIK SU DEPOSU 15 SANİYEDE YIKILDI

32 YILLIK SU DEPOSU 15 SANİYEDE YIKILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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