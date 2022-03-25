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Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan kümbet maketleri ilgi görüyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan kümbet maketleri ilgi görüyor.

İlçede 32 yıldır ahşap oymacılığı yapan Muzaffer Pirhasanoğlu, kentin farklı noktalarında bulunan 14 kümbetin maketini yaptı.

Hazırladığı maketleri atölyesinde satışa sunan Pirhasanoğlu, eserlerinin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Maketleri farklı boyutlarda yaptığını belirten Pirhasanoğlu, "Yaklaşık 32 yıldır kümbet maketleriyle uğraşıyorum. İlk zamanlarda bir uğraş olarak yaptığım kümbet maketlerini zamanla iş yeri açarak daha geniş kitlelere ulaştırmaya başladım. Ahlat'ta toprak üstünde bulunan 14 kümbetin hepsini seri halinde maketini yapıyorum. Bu maketleri genellikle sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar talep ediyor" dedi.

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

Ahlat'taki tarihi kümbetlerin maketleri ilgi görüyor

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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