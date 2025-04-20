32. Ulusal Neonatoloji Kongresi Antalya'da Yapıldı

(ANTALYA) - Bu yıl 32'ncisi Antalya'da düzenlenen Ulusal Neonatoloji Kongresi, sağlık sektöründen birçok temsilciyi bir araya getirdi. 5 gün süren kongrede farklı ülkelerden gelen katılımcılar, konuşmalar yaptı.

16 - 20 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya'da Kaya Palazzo Kongre Merkezi'nde düzenlenen 32. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Türkiye genelinden yenidoğan alanında çalışan hekimler, hemşireler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Kongreye toplam 262 bilim insanı konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldı, binin üzerinde katılımcı etkinlikleri yerinde takip etti. Katılımcılar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İtalya, İsveç ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelerden uluslararası davetli konuşmacılar da yer aldı.

Kongrenin ilk günü, ileri düzey simülasyon uygulamalarının da dahil olduğu toplam 9 kurs ile başladı ileri düzey klinik becerilerin güncellenmesi ve pratiğe dönük eğitimler öncelikli hedefler arasında yer aldı.

Açılış konuşması, Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Esin Koç tarafından yapıldı, Türkiye'de ve dünyada yenidoğan sağlığı alanında gelinen nokta, sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu güncel zorluklar ve bilimsel dayanışmanın önemi vurgulandı.

Kongre boyunca eş zamanlı olarak üç farklı salonda gerçekleştirilen bilimsel oturumlar, paneller ve sempozyumlar ile yenidoğan hekimleri ve hemşirelerine yönelik güncel konular ele alındı. Dördüncü salonda ise hekim ve hemşirelerin sunduğu sözlü bildiriler, olgu sunumları ve tartışmalı başlıklar dinleyicilerle buluştu. Bu yılın oturum temaları arasında prematüre bebeklerin yoğun bakım ve taburculuk sonrası uzun dönem izleminde yer alan birçok farklı disiplinlerarası konu yer aldı.