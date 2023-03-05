32 SUÇ KAYDI BULUNUYORDU; BOLU'DA YAKALANDI Güncel Haberler BOLU'da, 11 ilde 32 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga D. (23) yakalandı. BOLU'da, 11 ilde 32 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga D. (23) yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Şanlıurfa, Samsun, Antalya, Zonguldak, İzmir, Sakarya, Hatay, Konya, Erzurum ve Bolu'da dolandırıcılık olaylarına karışan Tolga D.'nin kente geldiğini tespit etti. Ekipler, Tolga D.'nin içinde bulunduğu otomobili Paşaköy Mahallesi'nde durdurdu. Tolga D., gözaltına alındı. Hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçlamasıyla 32 farklı suç kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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