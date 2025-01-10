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32. Mısır Uluslararası Maratonu 45 Ülkeden 430 Koşucu ile Yapıldı

32. Mısır Uluslararası Maratonu 45 Ülkeden 430 Koşucu ile Yapıldı
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Afrika'nın en eski maratonu olan 32. Mısır Uluslararası Maratonu, Luksor'da 45 ülkeden 430 koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi. Maraton, tarihi Hatşepsut Tapınağı meydanında başlayarak Luksor'un arkeolojik alanlarından geçti.

Afrika'nın en eskisi olan 32. Mısır Uluslararası Maratonu, Arap coğrafyası ve Avrupa'dan 45 ülkeden 430 koşucunun katılımıyla ülkenin güneyindeki tarihi Luksor kentinde düzenlendi.

Luksor Valiliği'nden yapılan açıklamada, 45 ülkeden 430 sporcunun katıldığı maratonun, Nil Nehri kıyısındaki Luksor kentinin Batı Yakası'ndaki Hatşepsut Tapınağı meydanından başladığı belirtildi.

Yarışmanın, Afrika ve Orta Doğu'nun en eski maratonu olduğu kaydedilen açıklamada, maratonun, Luksor'un tarihi eserlerle dolu olan batı yakasındaki arkeolojik alanlarda yapıldığı dile getirildi.

Maratonda dereceye girenlerin hangi ülkelerden olduğuna dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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