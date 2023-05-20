32. Arap Birliği Zirvesi Suriye'nin Arap Birliği'ne Yeniden Kabulüyle Sona Erdi

CİDDE, 20 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 32. Arap Birliği Zirvesi öncesinde düzenlenen karşılama töreninde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud (solda), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile el sıkışıyor, 19 Mayıs 2023. 32.

CİDDE, 20 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 32. Arap Birliği Zirvesi öncesinde düzenlenen karşılama töreninde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud (solda), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile el sıkışıyor, 19 Mayıs 2023.

32. Arap Birliği Zirvesi, bölgenin istikrarı açısından kritik önemdeki bölgesel ve küresel konuları ele almak üzere bir araya gelen Arap ülkelerinin liderlerinin katılımıyla Cuma günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlendi. (Fotoğraf: Suudi Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)