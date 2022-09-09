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31 yıldır değerli eşyalar biriktiren Duhoklu, evini müzeye çevirdi

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31 yıldır değerli eşyalar biriktiren Duhoklu, evini müzeye çevirdi

Irak'ın Duhok kentinde 31 yıldır tarihi ve değerli eşyaları toplayan Said Barani, müzeye çevirdiği evinde en eskisi 149 yıllık bilezik olmak üzere 1000 parça eser biriktirdi.

Irak'ın Duhok kentinde 31 yıldır tarihi ve değerli eşyaları toplayan Said Barani, müzeye çevirdiği evinde en eskisi 149 yıllık bilezik olmak üzere 1000 parça eser biriktirdi.

Duhok'un Berdereş ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Barani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini bölgenin tarihini araştırmaya ve değerli eşyalarını toplamaya adadığını aktardı.

Öğrenciyken Musul Üniversitesi Müzesi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Barani, bu ziyaret sonrası değerli eşya koleksiyonu yapma fikrinin geliştiğini dile getirdi.

Barani, 1991 yılından sonra tarihi ve değerli eserleri toplamaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Tarihe ışık tutan eserleri toplayıp kaybolmasına engel olmak istedim. Yer olmamasından dolayı ilk başta evimi müze olarak seçtim. Köylülere, ellerinde kalan ve yadigar olarak sakladıkları eşyaları buraya getirip bırakmalarını istedim. Çünkü bu eserlerin bulunabileceği yer köylerdi."

Barani, evinde 1000 parça eser bulunduğunu, bunlardan en eskisinin 149 yıllık bilezik olduğunu ve 80 yıllık bir çift ayakkabının da koleksiyonunda yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Emrah Akbulak - Güncel

Duhok Musul Irak Güncel Haberler

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