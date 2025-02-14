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31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.S. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yağma suçundan 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin (52) bulunduğu adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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