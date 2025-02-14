31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.S. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yağma suçundan 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin (52) bulunduğu adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel