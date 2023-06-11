31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.Ş., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.Ş.?nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)