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31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.Ş., polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.Ş., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.Ş.?nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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