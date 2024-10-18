31 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde dolandırıcılık suçundan 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.F. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firariyi yaptığı operasyonla gözaltına aldı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari U.F'nin (25) Orta Mahallede olduğunu belirledi.
Ekipler, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 31 yıl 11 ay hapis cezası olan U.F'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
U.F. adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının cezaevine gönderildi.
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