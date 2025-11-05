31. Uluslararası Tiran Fuarı Açıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Tiran Fuarı başladı.

Tiran Kongre Sarayı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine, Arnavutluk kurum ve kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Arnavutluk Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina İbrahimaj, törende yaptığı konuşmada, Arnavutluk ekonomisinin 31 yılda geçirdiği dönüşümün önemli olduğunu belirtti.

Mevcutta ortaya koyulan konseptin Arnavutluk'un 2030 vizyonunun tezahürü olduğuna işaret eden İbrahimaj, "Üretimden inşaata, enerjiden inovasyona kadar çok geniş bir alanı kapsayan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirmeyi başardınız." dedi.

8 Kasım'da sona erecek fuarda, Arnavutluk'un yanı sıra Türkiye ve bölge ülkelerinden inşaat, enerji, ağır ve hafif sanayi gibi farklı sektörlerden onlarca firma yer alıyor.