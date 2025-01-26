31. Surva Uluslararası Maskeli Oyunlar Festivali Bulgaristan'da Düzenlendi

Bulgaristan'ın batısındaki Pernik şehrinde 31. Surva Uluslararası Maskeli Oyunlar Festivali gerçekleştirildi.

Pernik Belediye Başkanı Stanislav Vladimirov, gazetecilere,1966 yılından bu yana ocağın son haftasında yapılan 3 günlük festivale bu yıl 12 bini aşkın gösterici ve izleyicinin katıldığını bildirdi.

Vladimirov, Surva Festivali ve buna bağlı maskeli şölen geleneklerinin 2015 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildikten sonra uluslararası bir boyut kazandığını anlattı.

Festivalin uluslararası program bölümünde İtalya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Karadağ ve İspanya'dan 25 konuk, Pernik'in merkez caddelerinde defile yaptı.

Surva Festivalinin ilki 1966 yılında Bulgaristan'da "Kukeri" olarak adlandırılan maskeli ve iri çanlar taşıyan katılımcıların yerel geleneksel adetlerini koruma ve tanıtma çabalarının bir parçası olarak düzenlendi. Zamanla festival, farklı ülkelerden grupların katılımıyla uluslararası bir etkinliğe dönüştü ve Balkanlar'daki en önemli kültürel etkinliklerden biri haline geldi.

Ana fikri, kötü güçleri kovmak ve yeni yılda bereket ve refah sağlamakla ilgili eski gelenekleri sunmak olan festivale katılanlar renkli kostümler giyip, maske takarak, izleyicileri Bulgar halk mitolojisi dünyasına taşıyan bir atmosfer yaratıyor.