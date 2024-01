31. İstanbul Caz Festivali Başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "İstanbul Caz Festivali", güncel müziğin en iyi ve en yeni örnekleriyle 3-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, bu sene 31.'si yapılan festivalde, ödüllü Gregory Porter ve Chris Isaak konser verecek.

Dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Gregory Porter, 8 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak.

Dr. Martin Luther King'i anlattığı "1960 What?" şarkısıyla tanınan Porter, 2014'te "Liquid Spirit" ile, 2017'de "Take Me to the Alley" ile "En İyi Caz Vokal Albümü" dalında Grammy'ye layık görüldü.

"Wicked Game", "Blue Hotel" gibi popüler şarkıları ile bilinen ünlü müzisyen Chris Isaak ise 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Isaak'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan "Wicked Game" eseri, David Lynch'in 1990 yılında yayımlanan ünlü "Wild At Heart" filminde de yer aldı.

Sanatçı yaklaşık 40 yıllık kariyerine iki Grammy adaylığı, bir platin plak, 13 stüdyo albümü, 12 tekli, sayısız kapalı gişe konser ve birçok film müziği sığdırdı.

Festivalin ilk isimleri için biletler, "passo.com.tr" ve ve İKSV ana gişeden genel satışa sunuldu. Ayrıca öğrenciler bu yıl yine tüm festival konserlerinde 20 liralık Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.