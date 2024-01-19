Üye Girişi
Haberler

31. İstanbul Caz Festivali Başlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde, ödüllü Gregory Porter ve Chris Isaak gibi ünlü müzisyenler konser verecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "İstanbul Caz Festivali", güncel müziğin en iyi ve en yeni örnekleriyle 3-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, bu sene 31.'si yapılan festivalde, ödüllü Gregory Porter ve Chris Isaak konser verecek.

Dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Gregory Porter, 8 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak.

Dr. Martin Luther King'i anlattığı "1960 What?" şarkısıyla tanınan Porter, 2014'te "Liquid Spirit" ile, 2017'de "Take Me to the Alley" ile "En İyi Caz Vokal Albümü" dalında Grammy'ye layık görüldü.

"Wicked Game", "Blue Hotel" gibi popüler şarkıları ile bilinen ünlü müzisyen Chris Isaak ise 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Isaak'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan "Wicked Game" eseri, David Lynch'in 1990 yılında yayımlanan ünlü "Wild At Heart" filminde de yer aldı.

Sanatçı yaklaşık 40 yıllık kariyerine iki Grammy adaylığı, bir platin plak, 13 stüdyo albümü, 12 tekli, sayısız kapalı gişe konser ve birçok film müziği sığdırdı.

Festivalin ilk isimleri için biletler, "passo.com.tr" ve ve İKSV ana gişeden genel satışa sunuldu. Ayrıca öğrenciler bu yıl yine tüm festival konserlerinde 20 liralık Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Caz Festivali İstanbul Festival Sanat Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı? Alper Gezeravcı evli mi? Alper Gezeravcı eşi kim, sevgilisi kim? Alper Gezeravcı kimdir? 19 Ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, bu akşam kandil mi? 2024 dini günler takvimi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title