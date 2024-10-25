31 İlde PKK/KCK-PYD/YPG Operasyonu: 176 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde PKK/KCK-PYD/ Ypg yönelik düzenlenen "Gürz-20" operasyonlarında 176 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 31 ilde düzenlenen Gürz-20 operasyonlarında 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG yönelik düzenlenen 'Gürz-20' operasyonlarında 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, yol kapama, lastik yakma, taş/havai fişek/molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."