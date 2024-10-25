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31 İlde PKK/KCK Operasyonu: 176 Gözaltı

31 İlde PKK/KCK Operasyonu: 176 Gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen 'GÜRZ-20' operasyonlarında 176 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen 'GÜRZ-20' operasyonlarında 176 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 176 terör örgütü mensubu şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, yol kapama, lastik yakma, taş/havai fişek/molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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