31 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 188 Şüpheli Yakalandı

31 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 188 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 188 şüpheliden 102'sinin tutuklandığını açıkladı. Dolandırıcılıkta 225 vatandaşa zarar verildiği tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 188 şüphelinin yakalandığını, 102'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde son bir aydır devam eden operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 102'si tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin banka hesaplarında 107 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, telefon çekilişi ve iş vaadiyle, sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, vatandaşlarla samimiyet kurarak, sonrasında şantaj yaparak ve sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.