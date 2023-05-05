31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı, Shanghai'da Başladı
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SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. Cuma günü başlayan fuara 1.200'den fazla işletme katılıyor.
SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023.
Cuma günü başlayan fuara 1.200'den fazla işletme katılıyor. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel