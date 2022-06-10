30Altı İklim Zirvesi sona erdi - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, iklim değişikliğinin tüm yönleriyle ele alındığı "30Altı İklim Zirvesi" tamamlandı.

Zorlu PSM'de 15 oturum üzerinden gerçekleştirilen zirvede, 32 konuşmacı ve yaklaşık 500 katılımcı yer aldı.

Zirvenin ilk bölümünde, "Konuşmamız Lazım: İklim Savunuculuğu, Gençlik ve Medya", "Yeşil Mimari: Sürdürülebilir Mekan Tasarımı", "Anadolu Ajansı Yeşil Hattın Hikayesi", "İklim Değişikliği ve Mevsimsel Beslenmenin Önemi", "İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği ve Gıdaya Erişim" oturumları yapıldı.

Kalan bölümde ise "Genç Girişimciler Anlatıyor: Doğa Dostu Teknolojiler", "İklim Krizi, Göç ve Sığınmacı İlişkisi", "Doğa Dostu Plastikler Üretmek: Zeytin Çekirdeğinden Biyoplastiğe", "Sürdürülebilir Moda Mümkün mü?", "Sıfır Atık Sofralara Doğru", "İklim Krizi Çözüm Teknolojileri", "Eğitime Çevreden Bakmak", "Sürdürülebilir Sanata Dair", "İklim Elçileri: İklim Krizi ile Mücadelede Gençlerin Rolü" oturumları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da özel bir oturumla katıldığı zirvede, çağın en büyük sorunu olarak nitelendirilen iklim değişikliğini ele almak için alanında uzman isimler, akademisyenler, sivil toplum üyeleri gençlerle bir araya geldi.