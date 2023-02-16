3000 Yıllık Antik Kentte Keşfedilen Salyangoz Yığınlarının Gizemi Çözüldü
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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 3000 yıldan daha eski bir yerleşim yerinin kalıntılarında çok sayıda sarmal salyangoz kabuğu bulundu.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 3000 yıldan daha eski bir yerleşim yerinin kalıntılarında çok sayıda sarmal salyangoz kabuğu bulundu.
Yığılmış haldeki kabukların maksimum kalınlığı 6,5 metre.
Arkeologlara göre salyangozların kuyrukları kırılıp yendikten sonra kabuklarının bir kısmı yapı malzemesi olarak kullanılmış.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel