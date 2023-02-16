Üye Girişi
Haberi Paylaş

3000 Yıllık Antik Kentte Keşfedilen Salyangoz Yığınlarının Gizemi Çözüldü

Güncel Haberler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 3000 yıldan daha eski bir yerleşim yerinin kalıntılarında çok sayıda sarmal salyangoz kabuğu bulundu.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 3000 yıldan daha eski bir yerleşim yerinin kalıntılarında çok sayıda sarmal salyangoz kabuğu bulundu.

Yığılmış haldeki kabukların maksimum kalınlığı 6,5 metre.

Arkeologlara göre salyangozların kuyrukları kırılıp yendikten sonra kabuklarının bir kısmı yapı malzemesi olarak kullanılmış.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title