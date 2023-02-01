300 Yıllık Tavşan Tablosu İlgi Odağı Oldu Güncel Haberler Çin kültüründe uzun yaşam, barış ve refahın sembolü olarak görülen tavşan sık sık sanatçıların eserlerinde kendine yer buluyor. Çin kültüründe uzun yaşam, barış ve refahın sembolü olarak görülen tavşan sık sık sanatçıların eserlerinde kendine yer buluyor. Tavşan Yılı'nın başlangıcında Çin'in Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da bir müze, 1620'lerde kentte doğan ünlü Çinli ressam Zhu Da'nın (Bada Shanren) resmettiği tavşan konulu eserlerden oluşan koleksiyonunu tanıttı. SES (Çince): ZHOU XİAOJİAN, Nanchang Bada Shanren Hatıra Sergisi Müdürü: "Tavşan Yılı'na girmişken, Bada Shanren'in eserleri arasında bir tavşan tablosu bulduk. Bu tavşan, başkalarının yaptığı tavşan resimlerinden çok farklı. Son derece eşsiz değil mi?" Çin Ay Takvimi'ne göre 22 Ocak'ta Tavşan Yılı'na girildi. Çin takvimi ve burçlar kuşağında tavşan, 12 yıllık hayvan döngüsünde dördüncü hayvanı temsil ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Ressam Güncel Haberler

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