300 yıllık konağın önündeki trafo kaldırılacak

ANTALYA'nın doğa turizmiyle ve 'düğmeli' diye tabir edilen 300 yıllık geçmişe sahip evleriyle ünlü İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'nde, elektrik dağıtım şirketinin, restorasyonu yapılan tarihi bir konağın önüne koyduğu trafonun silüete zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verildi.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), İbradı ilçesinde doğa ve ekolojik turizm noktalarından Ormana Mahallesi'nde, Osmanlı döneminden bugüne 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evler, restorasyona alındı. Ormana'da 14'ü tescilli, 12'si geleneksel düğmeli evlerle birlikte 14 de modern yapının düğmeli evlerle uyumlu şekilde düzenlenmesine yönelik toplam 40 evi kapsayan çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Ormana evlerinin 300 yıllık geçmişi olduğunu da anlatan Karabayram, "Geleneksel mimari öğeleri taşıyor. Osmanlı'dan günümüze çok ciddi yapıtlar var, bu düğmeli evler. Oradaki insanların yaşadığı yapılar ama her biri ayrı bir kimlik ve güzellikteki yapılar. Önemli olan bu kimlikli ve özellikli yapıların önüne, onu etkileyecek, silüeti, görselliğini engelleyebilecek yapılardan kaçınmak lazım" diye konuştu.