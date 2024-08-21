Üye Girişi
Haberler

300 Yıllık Çam Ağacı Köylülerin Önlemiyle Yangından Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında, 300 yıllık olduğu değerlendirilen çam ağacı köylülerin aldığı önlemle yanmaktan kurtarıldı. Yangın sonucunda köyde bulunan atıl evler ve tarım arazileri zarar gördü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ve yaklaşık 72 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında, 300 yıllık olduğu değerlendirilen çam ağacı köylülerin aldığı önlemle yanmaktan kurtarıldı.

Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos'ta başlayan ve ekiplerin müdahalesi sonucu 3 gün sonra kontrol altına alınan yangından Umurlar köyünün çevresinde bulunan ormanlık alanlar ve tarım arazileri de etkilendi.

Yangının büyüyerek köylerine doğru ilerlediğini öğrenen bölge halkı da kendi imkanlarıyla önlemler aldı.

Köyün çevresindeki ormanlık alanlar ile tarım arazilerinin çevresini traktörlerle süren köylüler, yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Köyün 30 yıl önce boşaltılan Köper Mahallesi'nde atıl evler ile tarım arazilerinin zarar gördüğü yangın, 300 yıllık olduğu değerlendirilen ve etrafı traktörlerle sürülen çam ağacını etkilemedi.

"Çam ağacının tescillenmesini istiyoruz"

Umurlar köyü Muhtarı Mustafa Çopur, AA muhabirine, Köper Mahallesi'nin yaklaşık 30 yıl önce yol olmaması ve elektrik sağlanamaması nedeniyle boşaltıldığını söyledi.

Mahallede 300 yaşında olduğu değerlendirilen çam ağacının bulunduğunu aktaran Çopur, çocukluğunda ağacın gölgesinde bayram kutlamaları yaptıklarını anlattı.

Orman yangının köylerine de yaklaştığını öğrenince kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştıklarını belirten Çopur, "Yangın 2 saat içinde köyün tepelerine ulaştı. Köper Mahallesi'nde bulunan takribi 300 yıllık çam ağacını kurtarmak için geldik. Kenarlarına müdahale ettik." dedi.

Çopur, alevlerin çevreyi sarması nedeniyle bölgeden uzaklaştıklarını dile getirerek, yangından etkilenmemesine sevindikleri çam ağacının tescillenmesini istediklerini kaydetti.

Çam ağacının kendileri için çok önemli olduğunundan bahseden Çopur, "Eskiden biz burada bayram kutlarken gölgesinde 200-300 kişi oturabiliyordu. Büyük bir alan. Masaları kurup ağacın altında bayram yapıyorduk. Bu çam ağacının kurtarılması bizim için çok iyi oldu. Ağacımızın koruma altına alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Muhtar Çopur, yangın söndürme çalışmalarında yer alanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Göynük bolu Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title