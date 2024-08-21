300 Yıllık Çam Ağacı Köylülerin Önlemiyle Yangından Kurtarıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ve yaklaşık 72 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında, 300 yıllık olduğu değerlendirilen çam ağacı köylülerin aldığı önlemle yanmaktan kurtarıldı.

Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos'ta başlayan ve ekiplerin müdahalesi sonucu 3 gün sonra kontrol altına alınan yangından Umurlar köyünün çevresinde bulunan ormanlık alanlar ve tarım arazileri de etkilendi.

Yangının büyüyerek köylerine doğru ilerlediğini öğrenen bölge halkı da kendi imkanlarıyla önlemler aldı.

Köyün çevresindeki ormanlık alanlar ile tarım arazilerinin çevresini traktörlerle süren köylüler, yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Köyün 30 yıl önce boşaltılan Köper Mahallesi'nde atıl evler ile tarım arazilerinin zarar gördüğü yangın, 300 yıllık olduğu değerlendirilen ve etrafı traktörlerle sürülen çam ağacını etkilemedi.

"Çam ağacının tescillenmesini istiyoruz"

Umurlar köyü Muhtarı Mustafa Çopur, AA muhabirine, Köper Mahallesi'nin yaklaşık 30 yıl önce yol olmaması ve elektrik sağlanamaması nedeniyle boşaltıldığını söyledi.

Mahallede 300 yaşında olduğu değerlendirilen çam ağacının bulunduğunu aktaran Çopur, çocukluğunda ağacın gölgesinde bayram kutlamaları yaptıklarını anlattı.

Orman yangının köylerine de yaklaştığını öğrenince kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştıklarını belirten Çopur, "Yangın 2 saat içinde köyün tepelerine ulaştı. Köper Mahallesi'nde bulunan takribi 300 yıllık çam ağacını kurtarmak için geldik. Kenarlarına müdahale ettik." dedi.

Çopur, alevlerin çevreyi sarması nedeniyle bölgeden uzaklaştıklarını dile getirerek, yangından etkilenmemesine sevindikleri çam ağacının tescillenmesini istediklerini kaydetti.

Çam ağacının kendileri için çok önemli olduğunundan bahseden Çopur, "Eskiden biz burada bayram kutlarken gölgesinde 200-300 kişi oturabiliyordu. Büyük bir alan. Masaları kurup ağacın altında bayram yapıyorduk. Bu çam ağacının kurtarılması bizim için çok iyi oldu. Ağacımızın koruma altına alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Muhtar Çopur, yangın söndürme çalışmalarında yer alanlara teşekkür etti.