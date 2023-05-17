300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi

HATAY - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar 54. günde tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabelası asılan çevre düzenlemesi yapılmaya başlanan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi. Açılmasına 6 gün kala hastanedeki çalışmalarda sona gelindiği görüldü. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alıyor. Hastanenin önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

Bostancık Mahalle Muhtarı Sabri Sarıoğlu, hastane inşaatını yakından takip ettiğini belirterek, gelinen noktadan memnun olduklarını kaydetti.

"Hizmetten memnun"

Hizmetin çok güzel olduğunun altını çizen Sarıoğlu, " Defne'de hiç kimse hastanenin kısa sürede bu kadar hızlı yapılacağını tahmin etmiyordu. Herkes önce gülüp geçiyordu, şaka zannettiler herhalde. 2 aya yakın sürede büyük çalışmalar yapıldı. Hastane bitmek üzere. Hatay ve Defnemize hayırlı olsun. Görüştüğümüz vatandaşlarımız hepsi hizmetten memnun. Emeği geçen herkese çok teşekkürler hem mahallem hem de Defne adına" diye konuştu.

"Tahmin edemiyorlardı"

Hatay'da seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek bir oy çıktığını hatırlatan Sarıoğlu, " Millet bunun farkında. Bazı cahil kesimler var onlara ne yapsan yaranamazsın. Hastanenin bu duruma geleceğini kimse tahmin edemiyordu 2 ay içinde. Seçimlerde ikinci turdaki o farkın kapanması zor. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Hiç kimse bu denli hızlı bir hizmet beklemiyordu" ifadelerine yer verdi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023