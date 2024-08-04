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300 dönüm arazideki kavunu hayrına bıraktı, toplanmayan binlerce kavun hayvanlara yem oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftçi, depremzede vatandaşlara hayrına bıraktığı kavunların toplanmaması üzerine hayvanlara yem olarak kullanıldı.

300 dönüm arazideki kavunu hayrına bırakmıştı, toplanmayan binlerce kavun hayvanlara yem oldu

Çoban Gökhan Hattap: "Depremzedeler arkadaşlar alacağını aldı, geri kalan kavunlardan hayvanlarımız sebepleniyor"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 300 dönümlük kavun tarlasının bir kısmını hasat eden çiftçi, kalan kısmını depremzede vatandaşlara hayrına bırakmasına rağmen kavun tarlada kaldı. Tarlada kalan kavunlar, vatandaşlar tarafından toplanmayınca hayvanlara yem oldu.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da onlarca çeşit ürün yetişiyor. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde bir üreticinin 300 dönümlük araziye ektiği kavunda hasat geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çiftçi, kavunun bereketi sebebiyle arazideki son mahsulü toplamayarak depremzede vatandaşlara bırakmıştı. Vatandaşlar tarafından toplanan kavunlardan geriye kalanlarsa büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem oldu. Çobanlar, hayvanlarını kavun tarlasında yaylıma çıkardılar.

"Depremzedeler arkadaşlar alacağını aldı, geri kalan kavunlardan hayvanlarımız sebepleniyor"

300 dönümlük tarlada önce depremzede vatandaşların ardından da hayvanların faydalandığını ifade eden Gökhan Hattap, "300 dönümlük bir araziye kavun ekilmişti, bereketli oldu. Tarla sahibi kaldıracağını kaldırdı. Ondan sonra geri kalanlar, öncelikle depremzedelere sonra hayvanlara kaldı. Bütün bu civar köydeki köylü arkadaşlarımıza bir iki gün faydalandı. İnsanlar faydalandırdıktan sonra şu an hayvanlarımız faydalanıyor. Depremzedeler arkadaşlar alacağını aldı, geri kalan bu üçüncü el sınıf kavunlardan hayvanlarımız sebepleniyor. Sağ olsunlar; koyunlar, inekler, atlar ve eşekler sebepleniyor. Hayvanlarımızı izin alarak getirdik. İzin almadan hiçbir yere geçme hakkımız yok. Bu tarladan önce insanlar sonra hayvanların sebeplenmesinden dolayı Allah ne muradı varsa versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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