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300 Akademisyenden Türkiye'deki Protestolara Destek Bildirisi

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30 ülkeden 300'e yakın akademisyen, Türkiye'deki üniversite boykotları ve demokratik protestolar için destek veren bir bildiri yayınladı. Protestocular erken seçim ve akademik özgürlük talepleriyle sokaklara döküldü.

(ANKARA) - Türkiye'deki protestolar ve üniversitelerdeki "akademik boykot"a 30 ülkeden 300'e yakın akademisyen yayımladıkları bildiriyle destek verdi.

Türkiye'deki üniversite boykotları ve demokratik protestolarla dayanışma amacıyla 30 ülkedeki 100'ün üzerinde  üniversiteden 300'e yakın akademisyen bildiri imzaladı.

Bildiri şöyle:

"Üniversite öğrencileri yaşananlara kitlesel gösterilerle ve 24 Mart itibariyle ülke çapında bir akademik boykotla karşılık verdi. Ülkenin dört bir yanındaki kampüsler, polis şiddetine ve kitlesel tutuklamalara rağmen direnişin merkezi haline geldi. Protestocular erken seçim, siyasi tutukluların serbest bırakılması, üst mahkeme kararlarının uygulanması ve akademik özgürlüğün yeniden tesis edilmesini talep ediyor."

İlk imzacıları arasında Bob Jessop, Nancy Folbre, Jayatri Gosh, David Kotz ve Prabhat Patnaik'in de bulunduğu bildiri, uluslararası toplumu bu talepleri desteklemeye çağırdı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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