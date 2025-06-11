30 Yıldır Vergi Ödeyen Esnafa Ödül

30 Yıldır Vergi Ödeyen Esnafa Ödül
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Isparta'da 30 yıl boyunca düzenli vergi ödeyen bakkal esnafı Hamit Yavuz, Davraz Vergi Dairesi Başkanlığı ve Bakkallar Odası tarafından ödüllendirildi. Yavuz, vergi ödemelerinin önemine dikkat çekti.

Isparta'da 30 yıl boyunca düzenli vergi ödeyen bakkal esnafı Hamit Yavuz, Isparta Defterdarlığı ile bağlı olduğu Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından ödüllendirildi.

Sanayi Mahallesi'nde 1995'den bu yana aynı dükkanda hizmet veren Hamit Yavuz, vergi yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmesi dolayısıyla Davraz Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından takdirnameyle onurlandırıldı.

Yavuz'a ayrıca Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından da plaket verildi.

Esnaf Hamit Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ticaret hayatında hiçbir zaman vergi gecikmesi yaşamadığını söyledi.

Günün erken saatinde işinin başına geçtiğini anlatan Yavuz, "Sanayi açıldığında biz de açarız, sanayi esnafı gidene kadar dükkandayız. Devlete olan saygımız ve sevgimizden ötürü mükellefiyetimizi aksatmadan yerine getiriyoruz. Belediyeye, resmi kurumlara, odamıza ve devlete olan tüm vergilerimizi zamanında, hatta 5-10 gün öncesinden yatırıyoruz." diye konuştu.

Vergisini düzenli ödemenin karşılığını hem manevi hem de maddi anlamda aldığını belirten Yavuz, herkesin vergisini zamanında ödemesini önerdi.

Oda Başkanı Sinan Aydın ise örnek davranışından dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

Devletine karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren esnaflarla gurur duyduklarını vurgulayan Aydın, "Hamit Yavuz, sadece kendi işini değil, aynı zamanda devlete olan yükümlülüklerini de eksiksiz yerine getiriyor. Bu, tüm esnafımıza örnek olmalı. Devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirirsek, güçlü devlet güçlü esnafın da teminatı olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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