30 Yıldır Kayıp Olan Adam, Otomobil Kazasında Bulundu

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Konya'da, otomobilin çarptığı E.G. (61), yıllardır kayıp olan ve zihinsel engelli olarak yaşayan bir birey çıktı. E.G'nin 30 yıldır kayıp olan ağabeyi A.G., kardeşinin bulunduğunu öğrenerek İstanbul'a geri götürdü.

Konya'da, otomobilin çarptığı yayanın 30 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde M.S'nin (18) kullandığı otomobil, yolda yürüyen E.G'ye (61) çarptı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, hafif şekilde yaralanan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen E.G'nin bakımını üstlenen A.T'ye ulaştı.

A.T, polis ekipleriyle yaptığı görüşmede, E.G'nin yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığını, Sivas ya da Tokatlı olabileceğini ancak ailesinden hiç kimseye ulaşılamadığını söyledi.

Araştırmaları bu yönde yoğunlaştıran ekipler, E.G'nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğunu tespit ederek, İstanbul'da yaşayan kardeşi A.G'ye (55) ulaştı.

A.G, ağabeyini 30 yıldır aradıklarını ve gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti. Konya'ya gelen A.G, ağabeyini de yanına alarak İstanbul'a döndü.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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