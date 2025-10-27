Haberler

30 Yıldan Sonra Sigarayı Bıraktı: 'İyi Ki Bıraktım'

30 Yıldan Sonra Sigarayı Bıraktı: 'İyi Ki Bıraktım'
Güncelleme:
Muş'ta 30 yıl sigara kullanan Burhan Ataoğlu, Sigara Bırakma Timi sayesinde bağımlılığından kurtuldu. Psikososyal destek alarak sigarayı bırakmayı başaran Ataoğlu, 45 gündür dumansız bir hayat yaşıyor ve sigaradan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı.

İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta 30 yıldır sigara kullanan 52 yaşındaki Burhan Ataoğlu, caddede karşılaştığı "Sigara Bırakma Timi" sayesinde bağımlılığından kurtuldu.

Kent merkezinde oto galeri işleten 5 çocuk babası Ataoğlu, yıllardır kullandığı sigarayı daha önce birçok kez bırakmayı denedi ancak başarılı olamadı.

Yaklaşık 1,5 ay önce Atatürk Parkı önünde stant açan Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki "Sigara Bırakma Timi" ile karşılaşan Ataoğlu, buradaki görevlilerle görüştü.

Ataoğlu, sigarayı bırakmaya ikna edilerek, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirildi.

Burada uzmanlardan psikososyal destek alarak sigarayı bırakan Ataoğlu, 45 gündür dumansız bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sigaradan kurtulmasını sağlayan görevlilerle buluşarak onlara teşekkür eden Ataoğlu, AA, muhabirine, bir süre önce cadde sigara içerek yürüdüğü sırada Sigara Bırakma Timi ile karşılaştığını söyledi.

Elinde sigarayı gören görevlilerin yanına geldiğini belirten Ataoğlu, şunları anlattı:

"Görevliler 'Beyefendi, siz sigara kullanıyorsunuz bırakmak ister misiniz?" diye sordu. Ben de bırakmayı düşündüğümü söyledim. Onlara öyle bir diyalog kurduk. Sonranda beni Sigara Bırakma Polikliniğine davet ettiler. Poliklinikte hocalarımla tanıştık, görüştük. Bana destek oldular. 45 gündür sigara kullanmadığım için çok mutluyum. Hatta sigara bırakmam bana pozitif bir enerji veriyor. Sigarayı bıraktıktan sonra daha pozitif olmaya başladım. Daha az stres yaşıyorum. Evde eşimle bu konuda pek anlaşamazdık. O sigara içmemi istemezdi, ben ise 'Ne yapayım, bırakamıyorum.' derdim. Bıraktığım için mutluyum."

Ataoğlu, daha önce ailesine sigarayı bırakacağı konusunda bir şey söylemediğini dile getirerek, "Bir anda sigarayı bırakınca aileme güzel bir sürpriz oldu. Çok sevindiler. İyi ki sigarayı bırakmışım ve keşke çok daha önceden bıraksaydım. Günde iki pakete yakın sigara içiyordum. Bu hem maddi hem manevi anlamda gerçekten yıpratıyordu. Nikotin sağlığa zararlı, bunu biliyoruz ama bile bile içiyoruz. Sigaraya 20'li yaşlarda başladım. Son dönemlerde daha fazla içiyordum. Uyku problemleri yaşıyordum, gece rahat uyuyamıyordum. Yeme içme konusunda da sıkıntılar yaşıyordum." diye konuştu.

"30 yıl sigara içtim, hiçbir faydasını görmedim"

Sağlık çalışanlarının, kendisi için moral kaynağı olduğunu ifade eden Ataoğlu, "Bana ilaçla destek teklifinde bulundular ama ben ilaçsız bırakmak istediğimi söyledim. Hiç ilaç kullanmadım. Doktorların desteğiyle ilaçsız sigarayı bırakmayı başardım. Burada psikolojik desteklerin faydasını çok gördüm. Özellikle gençlere tavsiyem, 30 yıl sigara içtim, hiçbir faydasını görmedim. Gençler kendilerini zehirlemesinler çünkü sağlıktan daha kıymetli bir şey yok. Sigaranın olumsuz etkilerini hayatımda her zaman hissediyordum. Bu çalışma gençler ve sigara tiryakileri için ciddi bir fırsattır." dedi.

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Sigara Bırakma Polikliniği sorumlusu Dr. Serhat Ay ise 1 doktor ve 4 sağlık çalışanından oluşan Sigara Bırakma Timi'nin Muş merkez ve ilçelerinde görev yaptığını belirtti.

Timin özellikle sigarayı bırakmak isteyenlere destek olduğunu ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"Burhan Bey de bu süreçte sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımızdan biriydi. Sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi. Kan sonuçlarını aldık ve bir tedavi süreci için yol haritası çizdik. Burada ilaçlı ve ilaçsız tedaviler uyguluyoruz. Burhan bey ilaç tedavisi istemediği için psikososyal destek tedavisi vererek sigarayı bırakma yolunu izledik. Kendisinin de iradesinin yüksek olması sayesinde bir sonuç aldık. Tüm vatandaşlarımızı sigara bırakma polikliniklerine bekliyoruz. Uyguladığımız tedavi yöntemleriyle sigarayı bırakma konusunda çok ciddi yol alabiliyoruz. Yaşınız veya cinsiyetiniz hiç fark etmeden istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Size bu konuda yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
