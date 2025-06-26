30 Yıl Sonra Bulunan Kayıp Zihinsel Engelli Birey, Kaza Sonrası Ailesine Kavuştu

30 Yıl Sonra Bulunan Kayıp Zihinsel Engelli Birey, Kaza Sonrası Ailesine Kavuştu
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Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan zihinsel engelli E.G., Konya'da geçirdiği trafik kazası sonrası yapılan incelemelerle bulundu ve aileye kavuştu.

SİVAS'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan zihinsel engelli E.G. (55), 20 yıldır yaşadığı Konya'da trafik kazası geçirince polisin yaptığı araştırma sonucu bulundu.

Kaza, geçen hafta Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. M.S.'nin (17) kullandığı otomobil, yolda yürüyen 50-60 yaşlarında, hafif zihinsel engelli kişiye çarptı. Yaya hafif yaralanırken, polis yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yaralının E.G. olduğu, yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, bakımın A.T. tarafından üstlenildiği tespit edildi. A.T. ise E.G.'nin ailesine ulaşmadığını, Tokat ya da Sivas'ta yakınları olabileceğini belirtti.

İLE TEŞHİS

Bunun üzerine araştırma başlatan polis, E.G.'nin ağabeyi olabileceği değerlendirilen kişiye ulaştı. Telefonla yapılan görüşmede; ağabey, E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti. Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden ağabey, E.G.'nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğunu doğruladı. Teşhis sonrası ağabey, kardeşini almak için İstanbul'dan Konya'ya geldi. İşlemlerin ardından 2 kardeş, İstanbul'a döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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