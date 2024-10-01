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30 Yıl Saklanan 2 Bin Yıllık Mozaik Yeni Müze'de Sergilenmeye Başladı

30 Yıl Saklanan 2 Bin Yıllık Mozaik Yeni Müze'de Sergilenmeye Başladı
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Samsun'da yol çalışması sırasında bulunan ve 30 yıl boyunca müze deposunda korunan 2 bin yıllık mozaik, yeni Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Geç Roma Dönemi'ne ait mozaikte, Yunan mitolojisinden Akhilleus ile annesi Tethys figürleri yer alıyor.

SAMSUN'da yol çalışması sırasında tesadüfen bulunan ve yer olmadığı için 30 yıl boyunca müzenin deposunda korunaklı olarak saklanan 2 bin yıllık mozaik, yeni müzede sergilenmeye başlandı.

İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'ndeki yol çalışmasında tesadüfen bulunan Geç Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 2 bin yıllık mozaik ortaya çıkarıldı. 50 metrekarelik mozaik, kazı sonrasında bulunduğu yerden alınıp eski Samsun Müzesi'ne götürüldü. Ancak müzede, sergi alanında yer olmadığı için mozaik, depoda saklandı. Daha sonra restore edilen mozaikler yeni Samsun Müzesi'nin açılmasıyla 30 yıl sonra sergilenmeye başlandı. Eski müzede depoda korunaklı halde muhafaza edildiğini söyleyen Samsun Müzesi'nden arkeolog Samet Armağan, mozaiğin mart ayında açılan yeni Samsun Müzesi'nde depodan çıkarılıp sergilenmeye başlandığını belirterek, "Bu eser bundan 30 yıl önce Samsun'da bir yol çalışması sırasında tesadüfen bulundu. Eser bulundu fakat eski müzemiz küçük olduğu için orada sergileyemedik. Yaklaşık 30 yıldır depoda korunaklı bir şekilde korunuyordu. Bu eser yeni müzemize taşınmamızla beraber sergilemeye başladık. Depomuzdan çıkartarak halkımızın beğenisine sunduk" dedi.

Mozaiğin tarihçesi hakkında da bilgi veren Armağan, "Bu eserimiz milattan önce 3'üncü yüzyıla ait bir eser. Bu eserin orta kısmında Akhilleus ve annesi Tethys figürleri var. Akhilleus, Yunan mitolojisinde bir kahramandır. Bu eserde de Akhilleus'un Troya savaşına gitmesini anlatan bir sahne var. Etrafında da 4 tane tanrı şeklinde figürler var. Bu figürler de mevsimleri simgeleyen kadın figürleridir. Mozaikler de küçük taşların birbirlerine yapıştırılmasıyla oluşmaktadır. Eserimiz Amisos tepesinde sit alanı içerisinde parçalar halinde bulunmuş ve bugün 30 yıl sonra sergilenmeye başlanmıştır" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ /Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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