30 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

30 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası ve 111 bin lira adli para cezasıyla aranan S.Y. (30), yakalanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çeşitli suçlardan 30 yıl hapis ve 111 bin lira adli para cezası ile 15 farklı dosyadan 2 yıldır aranan S.Y. (30), yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve dolandırıcılık suçları gibi çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası ve 111 bin lira adli para cezası ile 15 farklı dosyadan 2 yıldır aranan firari S.Y. (30), yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine getirilen S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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