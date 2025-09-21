30 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Gebze'de Yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 30 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan U.S. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinleşmiş 30 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan U.S. (37) gözaltına alındı.
Hükümlü U.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel